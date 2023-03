L’ARCHITECTURE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES À ROYAN Salle Jean Gabin, 116 Rue Gambetta Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

L’ARCHITECTURE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES À ROYAN Salle Jean Gabin, 116 Rue Gambetta, 13 avril 2023, Royan. L’ARCHITECTURE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES À ROYAN Jeudi 13 avril, 18h30 Salle Jean Gabin, 116 Rue Gambetta 3,50 € (Hors abonnement) Les conférences sont accessibles en ligne avec l’abonnement annuel (Renseignement au 05 46 39 94 45). L’architecture de l’Entre-deux-guerres à Royan est d’une incroyable diversité. Alors que les villas d’écriture balnéaire continuent de se multiplier, notamment dans le quartier de l’Oasis, certains édifices réalisés pendant les années Folles se tournent vers l’Art déco, courant artistique dominant à cette époque. Parallèlement, les styles régionalisant néo-basque et néo-normand connaissent un développement important, tandis que des architectes comme Henri Boulan ou Maurice Senusson marquent durablement le paysage royannais. Salle Jean Gabin, 116 Rue Gambetta 116 Rue Gambetta, Royan 17200 Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T20:00:00+02:00

