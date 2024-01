Ad vitam, par Alex Vizorek Salle Jean-Favre Langres, jeudi 22 février 2024.

Ad vitam, par Alex Vizorek Spectacle d’humour Ad vitam, par Alex Vizorek, pour tout public à partir de 12 ans. Jeudi 22 février, 20h30 Salle Jean-Favre Réservation indispensable – Tarifs A+ : 30 / 25 / 8€ (Spectacle placé)

Début : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T22:15:00+01:00

Alex Vizorek nous propose son nouveau spectacle Ad vitam. Spectacle sur la… mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens… S’appuyant sur la philosophie, la biologie, la culture, sans oublier l’orgasme – appelé aussi la petite mort -, l’humoriste nous offre avant tout un spectacle sur la vie.

Alex Vizorek est né et a grandi à Bruxelles. Après des études d’ingénieur et de journaliste, il rejoint le Cours Florent à Paris pour débuter sa carrière de comédien. Il est révélé en 2010 par le Festival du rire de Montreux en interprétant son premier spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art, accueilli à Langres en février 2018. Il y avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques, dans un spectacle qui a tourné pendant une décennie dans toute la francophonie en récoltant plusieurs prix. Il lui fallait un nouveau challenge de taille : le voici !

À partir de 12 ans

Durée : 1h30

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

