De l’Eau à la bouche – Compagnie Raoui Samedi 27 janvier 2024, 17h30, 21h00 Salle Jean-Favre Plein tarif : 10€ / Tarif adhérents et groupes : 7€ / Tarifs scolaires, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap : 5,50€

En Attendant Tinta’, l’association Tinta’mars vous propose de découvrir le spectacle « De l’Eau à la bouche » de la compagnie Raoui.

« Un point en Haute-Marne : le Point Triple. Deux lignes de partage des eaux s’y croisent, le destin d’une goutte de pluie s’y joue à quelques mètres.

Elles sont deux, elles ont cherché le goût de l’eau d’ici et tenté de capter les eaux qui circulent autour du Point Triple. L’eau comme métaphore de celles et ceux qui vivent autour de ce Point Triple.

Aujourd’hui, elles reviennent avec un spectacle, une invitation à plonger avec elles dans ce mélange d’eaux finement agencées, et elles parlent d’ici. »

Tinta’bar sur place. Formule repas à 10€, boissons non comprises. Réservations indispensables.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres

