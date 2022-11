PETITES TRACES Salle Jean-Favre Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

PETITES TRACES Salle Jean-Favre, 7 juin 2023, Langres. PETITES TRACES Mercredi 7 juin 2023, 10h30, 18h30 Salle Jean-Favre

8 / 6 / 5,5 €

Spectacle jeune public en famille dès 6 mois de théâtre et arts plastiques par le collectif NoMORPa. handicap moteur mi Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Spectacle jeune public en famille dès 6 mois de théâtre et arts plastiques par le collectif NoMORPa. Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux interprètes, avec des craies, en construisant un univers sonore et visuel. Un univers où images et sons prévalent sur la parole, où les sensations servent de base à une relation intime avec le spectateur. Une page blanche comme une question posée aux spectateurs, à l’aube de leurs existences. Spectacle accueilli en partenariat avec Tinta’mars dans le cadre de la toute petite saison.

Durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T10:30:00+02:00

2023-06-07T19:15:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Salle Jean-Favre Adresse Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Ville Langres lieuville Salle Jean-Favre Langres Departement Haute-Marne

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

PETITES TRACES Salle Jean-Favre 2023-06-07 was last modified: by PETITES TRACES Salle Jean-Favre Salle Jean-Favre 7 juin 2023 Langres Salle Jean-Favre Langres

Langres Haute-Marne