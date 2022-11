4e MUR (OU L’APPARITION D’UN SPECTACLE) Salle Jean-Favre, 4 mai 2023, Langres.

4e MUR (OU L’APPARITION D’UN SPECTACLE) Jeudi 4 mai 2023, 20h30 Salle Jean-Favre

12 / 10 / 6 €

Spectacle de danse par la compagnie Daruma. handicap moteur mi

Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

Spectacle de danse par la compagnie Daruma. Deux danseuses qui se connaissent depuis longtemps présentent une chorégraphie en train de s’élaborer au moment où le public arrive. D’ordinaire, les spectateurs s’installent, le noir se fait, et ça commence. Après, on applaudit. Pas cette fois… 4e mur mêle l’espace scénique avec l’espace du public, les artistes et leur vie, la danse et la conversation, la forme écrite et celle qui va s’improviser, le spectacle et le temps d’après pour n’en faire qu’un ! Dans ce un, il y a la danse comme expérience. En partenariat avec Arts Vivants 52.

Durée : 1h15



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:30:00+02:00

2023-05-04T21:45:00+02:00