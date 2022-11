LES GRANDES ESPERANCES Salle Jean-Favre Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

LES GRANDES ESPERANCES Salle Jean-Favre, 13 avril 2023, Langres. LES GRANDES ESPERANCES Jeudi 13 avril 2023, 20h30 Salle Jean-Favre

12 / 10 / 6 €

Spectacle de théâtre par la compagnie Mamaille. handicap moteur mi Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Spectacle de théâtre par la compagnie Mamaille. Trois comédiens décident d’adapter à la scène les Grandes Espérances de Charles Dickens, roman anglais, classique et monumental. Munis de masques et d’accessoires simplement dessinés, nos trois artisans comédiens s’engagent dans une traversée aux couleurs clownesques du roman qui devient une pièce de théâtre. Le texte de Dickens s’incarne dans ce qu’il a de cruel et de drôle : cruel lorsqu’il s’agit des inégalités parmi les enfants, sujet intemporel que l’auteur décrit si bien. Drôle car Dickens dépeint des personnages rocambolesques dont il a le secret.

Durée : 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00

2023-04-13T21:45:00+02:00 Nicolas Helle

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Salle Jean-Favre Adresse Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Ville Langres Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Salle Jean-Favre Langres Departement Haute-Marne

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

LES GRANDES ESPERANCES Salle Jean-Favre 2023-04-13 was last modified: by LES GRANDES ESPERANCES Salle Jean-Favre Salle Jean-Favre 13 avril 2023 Langres Salle Jean-Favre Langres

Langres Haute-Marne