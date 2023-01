TINTA’MARS : AMALGAMES Salle Jean-Favre Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Langres

TINTA’MARS : AMALGAMES Salle Jean-Favre, 25 mars 2023, Langres. TINTA’MARS : AMALGAMES Samedi 25 mars, 20h30 Salle Jean-Favre

Plein tarif 18€ / Adhérents et groupes 12€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 8€

La Compagnie Singulière – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap moteur;handicap auditif mi;hi Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est À quoi joue le monde ? A-t-on encore l’espoir d’échapper à une société de vigilance ? Où s’arrêtera le cirque sécuritaire ? Caméras de surveillance de plus en plus intrusives, lois “d’exception” banalisées, manifestations encadrées, dictature des portables aux talents multiples… Nous avons, sans hésiter, mis au fond de nos poches le petit objet chargé de nous espionner. C’est logique, pour enfermer les gens, il faut vendre de l’évasion… Terminez le festival par un moment de convivialité au tinta’bar : ouverture dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.

Formule repas à 10 €, boissons non comprises.

Les réservations sont indispensables. Fin de service du plat chaud à 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T22:00:00+01:00 Christian Coumin

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Salle Jean-Favre Adresse Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Ville Langres Age minimum 8 Age maximum 121 lieuville Salle Jean-Favre Langres Departement Haute-Marne

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

TINTA’MARS : AMALGAMES Salle Jean-Favre 2023-03-25 was last modified: by TINTA’MARS : AMALGAMES Salle Jean-Favre Salle Jean-Favre 25 mars 2023 Langres Salle Jean-Favre Langres

Langres Haute-Marne