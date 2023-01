TINTA’MARS : CHEVRE / SEGUIN / LOUP Salle Jean-Favre Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

TINTA’MARS : CHEVRE / SEGUIN / LOUP Salle Jean-Favre, 22 mars 2023, Langres. TINTA’MARS : CHEVRE / SEGUIN / LOUP Mercredi 22 mars, 18h00 Salle Jean-Favre

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

PAN! (La Compagnie) & Rupille 7 – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap visuel;handicap moteur vi;mi Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Enfermée dans son enclos, la petite chèvre de Monsieur Seguin désire découvrir le monde. Mais, c’est bien connu, là-haut, dans la montagne, vit le loup. Et un loup, ça mange des chèvres. Quel prix la chèvre sera-t-elle prête à payer pour découvrir le goût de la liberté ?

Une adaptation libre du conte d’Alphonse Daudet, centrée sur la découverte savoureuse, grisante et parfois terrifiante de la liberté. Tinta’bar des enfants de 16h00 à 17h45

Rendez-vous à partir de 16h00 pour partager un après-midi jeux animé par Les Chats Perchés.

