TINTA’MARS : ZIGUILE Salle Jean-Favre Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Langres

TINTA’MARS : ZIGUILE Salle Jean-Favre, 18 mars 2023, Langres. TINTA’MARS : ZIGUILE Samedi 18 mars, 15h00 Salle Jean-Favre

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie Très d’Union – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap moteur;handicap auditif mi;hi Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est En créole réunionnais, “ziguilé” renvoie à l’enfance, aux chamailleries mais aussi au sentiment profond qui nous pousse à faire ce que l’on veut, quand on veut, sans se préoccuper du regard des autres.

Dans Ziguilé, les corps s’expriment, envers et contre tout. Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’âge tendre, le duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel. Ziguilé est une ode à la liberté, à l’enfance, à l’expression.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-18T15:50:00+01:00 Guillaume Belaud

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Salle Jean-Favre Adresse Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Ville Langres Age minimum 4 Age maximum 121 lieuville Salle Jean-Favre Langres Departement Haute-Marne

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

TINTA’MARS : ZIGUILE Salle Jean-Favre 2023-03-18 was last modified: by TINTA’MARS : ZIGUILE Salle Jean-Favre Salle Jean-Favre 18 mars 2023 Langres Salle Jean-Favre Langres

Langres Haute-Marne