TINTA'MARS : JIMMY ET SES SOEURS
Mardi 14 mars, 20h30
Salle Jean-Favre

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

La Cie de Louise – Spectacle du 35e festival Tinta'mars

Salle Jean-Favre
Rue Jean Favre, 52200 Langres

Le monde a basculé. Pour protéger les femmes, on les empêche de sortir sans être accompagnées. Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… l'une des filles, se déguisait en garçon ? Et si elle prenait goût à la liberté que cela lui offre ?

Entre contes initiatiques, suspense, et humour, suivez les traces de ces trois soeurs et de leur découverte de la liberté. Tarif spécial repas + spectacle

Plein tarif : 17 €

Adhérents et scolaires : 15 €

Le tinta’bar ouvre ses portes à 19h dans le hall de la salle Jean-Favre, des produits locaux à boire et à déguster pour un moment de convivialité.

Tarifs spectacle seul : 8 € / 6 € / 5,50 €

