TINTA’MARS : LE MENSONGE Salle Jean-Favre Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Langres

TINTA’MARS : LE MENSONGE Salle Jean-Favre, 11 mars 2023, Langres. TINTA’MARS : LE MENSONGE Samedi 11 mars, 15h00 Salle Jean-Favre

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie Act2 Catherine Dreyfus – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap moteur;handicap auditif mi;hi Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Un soir, une petite fille ment à table. En entrant dans sa chambre, elle retrouve son mensonge sous la forme d’un rond rouge. Au fil des jours, ce rond va gonfler, se multiplier, envahir son espace vital, jusqu’à l’empêcher de bien respirer. Ce spectacle plonge dans son monde intérieur plein de rêves, d’hallucinations, de cauchemars.

Le Mensonge pourrait se jouer entre tous les menteurs et tous les mensonges du monde…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-03-11T15:50:00+01:00 Raoul Gilibert

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Salle Jean-Favre Adresse Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Ville Langres Age minimum 5 Age maximum 121 lieuville Salle Jean-Favre Langres Departement Haute-Marne

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

TINTA’MARS : LE MENSONGE Salle Jean-Favre 2023-03-11 was last modified: by TINTA’MARS : LE MENSONGE Salle Jean-Favre Salle Jean-Favre 11 mars 2023 Langres Salle Jean-Favre Langres

Langres Haute-Marne