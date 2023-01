TINTA’MARS : CARNET DE NOTES Salle Jean-Favre, 7 mars 2023, Langres.

TINTA’MARS : CARNET DE NOTES Mardi 7 mars, 20h30 Salle Jean-Favre

Plein tarif 18€ / Adhérents et groupes 12€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 8€

Cie du Sans Souci – Spectacle d'ouverture du 35e festival Tinta'mars

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

De la primaire au bac, du 20e siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, sept comédiens-chanteurs nous racontent leur histoire, leurs histoires d’école… Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de ces journées sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne le professeur et la maîtresse.

Simples, parfois décalés, ils revisitent avec humour, élégance et folie la variété française.

Pour débuter le festival, le tinta’bar ouvre ses portes dès

19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.

Partagez un moment d’échanges et de convivialité autour de produits locaux à boire et à déguster. Formule repas à 10 €, boissons non comprises.

Les réservations sont indispensables. Fin de service du plat chaud à 20h.



Karine Letellier