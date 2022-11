FREDERIC FROMET, COEUR DE MOQUEUR Salle Jean-Favre Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

FREDERIC FROMET, COEUR DE MOQUEUR
Mardi 7 février 2023, 20h30
Salle Jean-Favre

18 / 12 / 6 €

Concert de chanson humoristique par Frédéric Fromet. handicap moteur mi Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Concert de chanson humoristique par Frédéric Fromet. Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs, les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial killers, les enfants de chœur, les rimes en « eur », et ta sœur ! Spectacle réservé à qui apprécie la moquerie dans la joie et la bonne humeur. Parce que la moquerie, c’est la vie. Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne, et ses textes toujours grinçants n’en ont pas moins de fond. François Marnier (clavier, accordéon, chœurs) et Rémy Chatton (contrebasse, grosse caisse, chœurs) épaulent Frédéric et sa guitare en bois pour faire de la vraie musique.

Durée : 1h30

