Bouger les lignes – histoires de cartes Salle Jean-Favre, 17 janvier 2023, Langres. Bouger les lignes – histoires de cartes Mardi 17 janvier 2023, 20h30 Salle Jean-Favre

Spectacle : 17€ / 11€ / 8€ – Formule repas : 7€ – Ateliers : gratuits

Cie de L’Oiseau mouche handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est En attendant Tinta L’association vous propose de découvrir le spectacle Bouger les lignes –

histoires de cartes, qui vous entraînera dans l’exploration d’itinéraires géostratégiques et poétiques, dessinés par les artistes en situation de handicap de la compagnie L’Oiseau mouche.

À 17h30, des ateliers, organisés en collaboration avec des acteurs du territoire, vous permettront de vous mettre à la place de personnes en situation de handicap.

À 19h, vous pourrez vous restaurer au Tinta’bar (réservation obligatoire pour le Tinta’bar).

2023-01-17T20:30:00+01:00

2023-01-17T21:00:00+01:00 Christophe Raynaud de Lage

