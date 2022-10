LE DISCO DES OISEAUX Salle Jean-Favre, 7 décembre 2022, Langres.

LE DISCO DES OISEAUX Mercredi 7 décembre, 10h30, 18h30 Salle Jean-Favre

8 / 6 / 5,5 €

Concert spectacle électro-pop jeune public par Mosaï et Vincent.

Concert spectacle électro-pop jeune public par Mosaï et Vincent. À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop et d’instruments électroniques, le duo de musiciens Mosai & Vincent transporte le public dans un univers de nature et de technologies, où se rencontrent deux sensibilités au monde : l’être hyper connecté et celui proche du sauvage. Dans leurs histoires tragicomiques, les animaux sont confrontés aux affres du monde moderne. Dans ce joyeux bestiaire, vous croiserez un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique pour un concert coloré et dansant qui embarque les plus petits et les plus grands.

En partenariat avec Tinta’mars.

Durée : 30 mn.



