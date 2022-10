AU BORD DU VIDE Salle Jean-Favre Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Spectacle de cirque et de théâtre par la compagnie Manie de Dijon. Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Spectacle de cirque et de théâtre par la compagnie Manie de Dijon. Plongé dans le rituel d’un quotidien bien rôdé, un homme se retrouve face à sa vie. Un regard en arrière, un regard en avant, ce qu’il a fait, ce qu’il lui reste à faire… C’est le début de la crise !

Sur scène, trois comédiens-circassiens, une même personne à trois âges de la vie : le jeune, acrobate-jongleur qui ne tient guère en place, le vieux, clown philosophe et funambule, et le quadragénaire qui virevolte dans une roue Cyr comme dans une boussole affolée.

Avec Au bord du vide, au point de rencontre entre poésie, jonglage et acrobatie, la compagnie Manie nous offre une réflexion mouvementée sur la fuite du temps. Durée : 1h

