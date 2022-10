MeriDio Salle Jean-Favre, 9 novembre 2022, Langres.

MeriDio Mercredi 9 novembre, 20h30 Salle Jean-Favre

12 / 10 / 6 €

Spectacle de danse hip hop par la compagnie Médhia.

Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

Spectacle de danse hip hop par la compagnie Médhia. MeríDio en grec signifie partager. Ce spectacle met à l’honneur les différents mouvements et influences de la danse hip-hop, danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements. Venues de Chypre, d’Italie, de Grèce, de France et de Bolivie, six femmes ont inspiré MeríDio. Chacune danse avec sa culture, ses codes et son langage, dans une célébration des femmes et de leur créativité. En partageant leurs différences, elles inventent une nouvelle façon de danser le monde d’aujourd’hui.

Le directeur artistique de la compagnie, Mehdi Diouri, développe son univers chorégraphique autour des notions de partage, de rencontre, de singularité et de diversité artistique.

Durée : 1h



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T20:30:00+01:00

2022-11-09T21:30:00+01:00

© Frédérique C