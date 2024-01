François Castiello en solo Salle Jean et Pons Dedieu Arles, vendredi 16 février 2024.

François Castiello en solo concert accordéon, voix Vendredi 16 février, 19h00 Salle Jean et Pons Dedieu entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

Dans le cadre de Convivència d’hiver

FRANÇOIS CASTIELLO EN SOLO,

concert voix et accordéon

Un voyage intime avec le chanteur et accordéoniste de Bratsch et Lalala Napoli.

« Le solo m’est arrivé il y a quelques années quand j’ai senti ma solitude et sa résonance en chacun de nous. Alors j’ai commencé à laisser mon accordéon et ma voix raconter les voyages, les rencontres et partager ces moments avec chaque personne du public. Et je me suis aperçu qu’en racontant une histoire, on en entend cent. Et me voilà, solo, habillant l’espace comme un couturier du silence. J’aime ! »

François Castiello propose son univers en solo, une invitation au voyage sans frontières, un souffle vibrant, intense et sensible à découvrir et ressentir.

vendredi 16 février 2024 à 19h, salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 Septembre)

entrée libre dans la limite des places disponibles

buvette sur place

Salle Jean et Pons Dedieu 62 Rue du 4 Septembre, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}]

concert François Castiello