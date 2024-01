Marie & Louise Salle Jean et Pons Dedieu Arles, vendredi 9 février 2024.

Marie & Louise Cirque, théâtre et musique Vendredi 9 février, 19h00 Salle Jean et Pons Dedieu entrée libre

dans le cadre de Convivència d’hiver

MARIE & LOUISE

spectacle inaugural

cirque, théâtre et musique

À la recherche de leur petit coin de paradis, Marie et Louise vont faire la découverte d’un potager un peu spécial.

Acrobaties, théâtre et musique les accompagnent dans leur voyage et leur quête : Et si c’était possible de vivre autre-ment ?

Un spectacle plein d’humour et de poésie, d’une fraîcheur d’une lucidité et d’une justesse désarmantes !

par la compagnie Haut Hasard /le Cri que Convivència avait eu le plaisir de présenter en scène découverte en 2022.

vendredi 9 février 2024 à 19h, salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 septembre)

le spectacle sera suivi du pot de vernissage de l’exposition

entrée libre dans la limite des places disponibles

Salle Jean et Pons Dedieu 62 Rue du 4 Septembre, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}]

