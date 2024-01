Convivència : rétrospective 2023 Salle Jean et Pons Dedieu Arles, vendredi 9 février 2024.

Convivència : rétrospective 2023 Exposition rétrospective du festival de juillet dernier 9 – 17 février Salle Jean et Pons Dedieu entrée libre

Début : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

exposition photographie

120 clichés couleur et noir & blanc.

Consacrée à la dernière l’édition de “la Semaine de Convivència“, l’exposition vous en fera revivre les moments marquants du festival (concerts, scènes découvertes, ateliers, rencontres…) et vous proposera d’en découvrir les coulisses avec notamment la tribu des bénévoles sans qui l’événement ne pourrait exister.

Exposition conçue et réalisée pour Convivència par les photographes : Serge Bartolotti, Evelyne Merique, Henri Mouraret, Daniel Nassoy, Christian Pastor.

du vendredi 9 au samedi 17 février 2024, de 14h à 19h, salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 Septembre)

entrée libre

Salle Jean et Pons Dedieu 62 Rue du 4 Septembre, 13200 Arles

©Convivència