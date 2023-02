Lycéens Poètes 4ème édition – Restitution publique Salle Jean et Pons Dedieu Arles Catégories d’Évènement: Arles

Lycéens Poètes : Dans le cadre du printemps des poètes 2023, les élèves du lycée L. Pasquet d’Arles et du lycée A. Daudet de Tarascon présentent leurs créations lors d’une restitution publique. Salle Jean et Pons Dedieu 62 Rue du 4 Septembre, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Restitution publique Lycéens Poètes 4ème édition ! Jeudi 9 Mars à 14h Salle Jean et Pons Dedieu

62, rue du 4 Septembre – Arles Dans le cadre du printemps des poètes 2023, les élèves du lycée Louis Pasquet d’Arles et du lycée Alphonse Daudet de Tarascon, en compagnie de leurs enseignant(e)s, participeront à la restitution publique du projet “Lycéens poètes” le 9 mars à 14h, Salle Jean et Pons Dedieu à Arles. Nathalie M’Dela Mounier, marraine du Festival Paroles Indigo sera présente à cette occasion. Une exposition et de courtes scènes jouées seront proposées par les lycéen(e)s suite aux ateliers animés par Zainab Fasiki, bédéiste féministe et Adil Meslouhi pop artiste, tous deux marocains, dans le cadre du festival Paroles Indigo 2022.

Un grand merci aux deux artistes pour leurs interventions qui ont fortement inspirées les lycéens. Merci aux enseignantes Lucile Venet, Elvire Grandi, Elena Potier, Christophe Vingtain et Maguelonne Jonquet qui ont mené ce projet avec leurs élèves.

Merci à tou.te.s les lycéen.ne.s qui ont participé à ce projet avec talent, engagement et sincérité.

