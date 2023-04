Course des Rivières et Châteaux Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville

Course des Rivières et Châteaux Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations), 18 juin 2023, Saint-Orens-de-Gameville. Course des Rivières et Châteaux Dimanche 18 juin, 17h45 Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) Troisiéme édition de la Course des Rivières et Châteaux Vie de la Cité, Sports, Culture Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) 42 Avenue Augustin Labouilhe 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T17:45:47+02:00 – 2023-06-18T17:45:57+02:00

2023-06-18T17:45:47+02:00 – 2023-06-18T17:45:57+02:00 Vie de la Cité

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Autres Lieu Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) Adresse 42 Avenue Augustin Labouilhe 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) Saint-Orens-de-Gameville

Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-orens-de-gameville/

Course des Rivières et Châteaux Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) 2023-06-18 was last modified: by Course des Rivières et Châteaux Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) 18 juin 2023 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE Salle Jean Dieuzaide (Maison des Associations) Saint-Orens-de-Gameville

Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne