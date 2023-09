Ensemble pour Octobre rose Salle Jean Descamps Sainghin-en-Weppes Catégories d’Évènement: Nord

Ensemble pour Octobre rose

Mardi 10 octobre, 18h30
Salle Jean Descamps
Sainghin-en-Weppes

Entrée libre

Animations gratuites :

▪ Atelier de sensibilisation d’autopalpation animé par les soignants du CHU de Lille

▪ Conférence du Docteur Kamus, radiologue spécialisé en imagerie de la femme

▪ Animation Ukulélé par le groupe musical « Les Yukunénés »

Une soirée ouverte à tous pour parler tous ensemble du cancer du sein !

Une soirée ouverte à tous pour parler tous ensemble du cancer du sein !

Tous sensibilisés, tous concernés !

Salle Jean Descamps
Place du Général de Gaulle, Sainghin en Weppes
Sainghin-en-Weppes 59184
Nord
Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:30:00+02:00

