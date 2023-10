FESTIVAL DES ARTS SONNES 2023 SALLE JEAN DE BEAUMANOIR – EVRAN Evran Catégorie d’Évènement: Évran FESTIVAL DES ARTS SONNES 2023 SALLE JEAN DE BEAUMANOIR – EVRAN Evran, 24 novembre 2023, Evran. FESTIVAL DES ARTS SONNES 2023 SALLE JEAN DE BEAUMANOIR – EVRAN a lieu à la date du 2023-11-24 à 19:30:00.

Tarif : 24 à 24 euros. FESTIVAL DES ARTS SONNES 2022PASS 1 JOURle vendredi 24 : GABRIEL SAGLIO , PLANTEC – MAGO feat Guizmo – WYLL – GENEVIèVE – L’ACCORDéON PIRATEle samedi 25 : HK « Danser Encore » , ALEE , SUPERJOY , MARY L’ASTéRISK , D’GINETTEParking – BAR et RESTAURATION sur place Réservez votre billet ici SALLE JEAN DE BEAUMANOIR – EVRAN

RUE HAUTE RIVE Evran 22630 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Évran Autres Lieu SALLE JEAN DE BEAUMANOIR - EVRAN Adresse RUE HAUTE RIVE Ville Evran Departement 22630 Lieu Ville SALLE JEAN DE BEAUMANOIR - EVRAN Evran latitude longitude ;

SALLE JEAN DE BEAUMANOIR - EVRAN Evran 22630 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evran/