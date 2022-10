Bordeaux Bruges Lormont Handball / Billère Salle Jean Dauguet Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Bordeaux Bruges Lormont Handball / Billère Salle Jean Dauguet, 18 novembre 2022, Bordeaux. Bordeaux Bruges Lormont Handball / Billère Vendredi 18 novembre, 20h30 Salle Jean Dauguet

10€ et 7€ (gratuite pour les moins de 12 ans)

Match de hand Salle Jean Dauguet 212, rue de la Benauge 33100 Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/bordeauxbrugeslormonthb »}] Le Bordeaux Bruges Lormont Handball ©, né en 2021 et issu de l’entente des clubs du Bruges 33 Handball et du Lormont Handball Hauts de Garonne, est un club professionnel de handball bordelais qui a pour vocation de ramener le handball masculin girondin au plus haut niveau. Le BBL évolue pour la saison 2021-2022 en Nationale 1 et espère et travaille pour monter en Division pour la saison 2022-2023. Page Facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:00:00+01:00 © Gérald Boulangé

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Salle Jean Dauguet Adresse 212, rue de la Benauge 33100 Bordeaux Bastide Niel Ville Bordeaux lieuville Salle Jean Dauguet Bordeaux Departement Gironde

Salle Jean Dauguet Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Bordeaux Bruges Lormont Handball / Billère Salle Jean Dauguet 2022-11-18 was last modified: by Bordeaux Bruges Lormont Handball / Billère Salle Jean Dauguet Salle Jean Dauguet 18 novembre 2022 bordeaux Salle Jean Dauguet Bordeaux

Bordeaux Gironde