NOVEMBER ULTRA + HANNAH FEATHERSTONE Salle Jean Carmet, 24 mars 2023, Allonnes .

2023-03-24 – 2023-03-24

Au travers de sa musique, November Ultra nous invite à nous plonger chaleureusement dans la lecture de son journal intime. Dans un élan qui vient du fond du coeur, elle nous partage autant d’histoires enrichies des multiples facettes de la vie (des plus lumineuses au plus sombres), mises en musique au son d’une pop patinée d’influences R&B, folk et de comédies musicales entre autres.

HANNAH FEATHERSTONE

Singer songwriter, Hannah Featherstone est une artiste franco-britannique animée d’un profond désir de mettre l’autre en lumière. A contrepied de la frénésie environnante, Hannah Featherstone habille le silence de sa voix et tisse une musique electro pop ciselée et délicate.

Après quelques années en retrait, Hannah Featherstone sort de l’ombre avec son nouvel album Ode To The Unseen. Seule, autour de son piano et de ses machines, Hannah ouvre un espace de recueillement musical. Elle tente de diriger les regards vers ce qui est invisible et de puiser sa force dans ce qui émane en douceur.

