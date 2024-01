SOVIET SUPREM LECHAPUS SALLE JEAN CARMET Allonnes, samedi 30 mars 2024.

SOVIET SUPREM Depuis 10 ans, SOVIET SUPREM soulève les foules, à l’endroit, à l’envers et toujours de la gauche vers la gauche. Les deux gènes-héros fédèrent un public de la crèche à l’EHPAD. Après avoir revisité la sono mondiale au travers de l’œil de Moscou et pris le contrepied de la world music anglo-saxonne (“L’Internationale“ 1er album) puis s’être tourné vers l’électro-minimale teintée de chœurs de l’armée rouge (“Marx Attack“ 2ème album 2018), Soviet a pris le train de l’orient extrême et est de retour avec un 3ème opus résolument rap et tourné vers l’Asie. Ni affilié à l’empire (rap commercial) ni au milieu (rap de gangster), Sylvester Stalying et John Leyang vont faire beaucoup mieux et conquérir l’empire du milieu ! Une partie de Ping Pong en diphtongue, une joute endiablée avec Xian Chi Zong, rappeur chinois exilé, un bon wok pimenté pour déglacer le wokisme… Découvrez comment nos 2 héros passent de Poutine à Xi Jin Ping, comment ils caillassent de Maïdan à Taïwan.LECHAPUS Sur scène Lechapus joue avec des dispositifs électro acoustique DIY, son cocaphone, tape sur des bidons, propose une performance expérimentale, minimale et bariolée, il chante des chansons fantaisistes sous auto-tune qui abordent des thèmes astucieux comme, par exemple, la réintroduction des canards de fêtes foraines en milieu naturel. Musique brute, poésie électro-ménagère, chanson boom boom… Entre Jacques, Lorenzo et lecollectif Kokoko.

Tarif : 17.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE JEAN CARMET 5 BOULEVARD D’ANJOU 72700 Allonnes 72