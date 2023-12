BATLIK XAVIER PLUMAS SALLE JEAN CARMET Allonnes, 19 janvier 2024, Allonnes.

BATLIKNombre des auditeurs de Batlik ont coutume de dire : « D’habitude, je n’écoute pas ce genre de musique, mais là c’est différent ». C’est peut-être parce que Batlik sera parvenu à faire passer la musique avant le genre musical. Des folk-songs contestataires en guitare voix des débuts jusqu’à la poésie désabusée des derniers albums aux formations plus étoffées, ce « Peter Falk en chemise à fleurs » une guitare à la main, aura fait preuve d’une rare assiduité. Son prochain album « Numero 13 », sera le dernier et viendra clore deux décennies d’un travail méthodique et minutieux.XAVIER PLUMASXavier Plumas, auteur, compositeur, chanteur et guitariste de Tue-Loup, nous avait surpris en 2009, échappé en figure libre, nous livrant un premier album solo teinté de cuivres sombres et d’électronica tout en dentelle (La gueule du Cougouar). Dévoilé cinq ans plus tard, Le cabinet vaudou des curiosités d’Adèle nous avait enchantés par la délicatesse de sa production et le goût assuré de ses arrangements. En 2018 enfin, tandis que les textes semés sur le posthume de Bashung rappelaient combien l’auteur Plumas figure parmi les plus belles plumes de l’époque, le chanteur Xavier accrochait à son palmarès avec Mayerling un sommet que bien peu peuvent gravir. Son Mont Analogue en quelque sorte (mais achevé quant à lui), comme la référence du titre de son nouveau disque au bouquin de René Daumal.

Tarif : 13.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

SALLE JEAN CARMET 5 BOULEVARD D’ANJOU 72700 Allonnes 72