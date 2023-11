Journée festive et solidaire Salle Jean Caillau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Journée festive et solidaire Salle Jean Caillau Villeneuve-d’Ascq, 3 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée festive et solidaire Vendredi 3 novembre, 14h00 Salle Jean Caillau Inscriptions Le centre social Cocteau organise une journée festive et solidaire le vendredi 3 novembre de 14h à 17h dans la salle des sports Jean Caillau.

Châteaux gonflables ouverts à tous les enfants.

Droit d’entrée : une denrée non périssable par personne. Une association caritative sera présente pour récolter directement vos dons.

Inscription Mail : contact@centresocialcocteau.fr

Inscription Mail : contact@centresocialcocteau.fr

Tél : 03 20 05 17 59. Salle Jean Caillau Contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

