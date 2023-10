Murder Party : session d’enquête Salle Jean Brière Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Murder Party : session d’enquête Salle Jean Brière Chateauneuf-sur-loire, 31 octobre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Murder Party : session d’enquête 31 octobre et 1 novembre Salle Jean Brière Dans le restaurant « Au couteau qui coupe », le chef Willy est retrouvé mort, frappé de 12 coups de couteaux dans le dos dans sa cuisine fermée de l’intérieur…

S’agit t-il d’un suicide, d’un meutre, ou de l’attaque d’un fantôme ?

Aidez la police, enquêtez, interrogez, fouillez et retrouvez ce qui s’est réellement passé !

Sessions de 45min – Session de 8 joueurs maximum – Réservation obligatoire – À partir de 12 ans Salle Jean Brière 3 Place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « castelfun.45110@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T13:00:00+01:00 – 2023-10-31T21:00:00+01:00

2023-11-01T12:00:00+01:00 – 2023-11-01T16:00:00+01:00 FMACEN045V50B9IW pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Salle Jean Brière Adresse 3 Place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Salle Jean Brière Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.865648;2.218782

