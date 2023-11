Marché de Noël Salle Jean Biron Bujaleuf, 19 novembre 2023, Bujaleuf.

Bujaleuf,Haute-Vienne

L’association Familles Rurales de Bujaleuf organise son traditionnel marché de Noël. Buvette et gâteaux sur place..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle Jean Biron le bourg

Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association Familles Rurales de Bujaleuf organizes its traditional Christmas market. Refreshments and cakes available.

La asociación Familles Rurales de Bujaleuf organiza su tradicional mercado navideño. Habrá refrescos y pasteles.

Der Verein Familles Rurales de Bujaleuf organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt. Getränke und Kuchen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Portes de Vassivière