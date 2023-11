Coup de pouce Salle Jean-Baptiste Clément Trappes, 30 novembre 2023, Trappes.

Coup de pouce Jeudi 30 novembre, 14h00 Salle Jean-Baptiste Clément Entrée gratuite – Inscription obligatoire

Vous avez entre 18 et 35 ans ? Vous recherchez un emploi ?

Participez au Coup de Pouce et rencontrez des entreprises qui recrutent (Artus, Fiducial Sécurité, Homy, Lacroix Savac, Mairie de Trappes, O2, SNCF, Sodexo, Transdev, Police…)

Renseignements et inscription auprès de :

BIJ, IFEP, POLE EMPLOI, MISSION LOCALE, SERVICES INSERTION

Ou sur www.rencontresegaliteemploi.org

Salle Jean-Baptiste Clément 4 rue des Anciens Combattants, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

2023-11-30T14:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

