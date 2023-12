Exposition photos Salle Jammet Masseret Catégories d’Évènement: Corrèze

Masseret Exposition photos Salle Jammet Masseret, 1 décembre 2023, Masseret. Masseret,Corrèze Thème « le détail qui tue »

Accessible aux clubs ou en individuel.

Gratuit..

2024-02-23 fin : 2024-02-25 . .

Salle Jammet

Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Killer detail » theme

Open to clubs or individuals.

Free admission. Tema « El detalle asesino

Abierto a clubes o particulares.

Entrada gratuita. Thema « Das Detail, das tötet »

Für Vereine oder Einzelpersonen zugänglich.

Kostenlos. Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Masseret Autres Lieu Salle Jammet Adresse Salle Jammet Ville Masseret Departement Corrèze Lieu Ville Salle Jammet Masseret latitude longitude 45.540503;1.5208299

Salle Jammet Masseret Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/masseret/