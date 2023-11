Trois Anneaux – et autres récits décaméronesques Salle Jacques Tati Orsay, 18 décembre 2023, Orsay.

Trois Anneaux – et autres récits décaméronesques

Production : ONEIROÏ / Coproduction : Fondation Royaumont, DRAC Ile-de-France, Association Le PHARE Lighthouse, INECC (Mission Voix Lorraine), Tchekchouka

Soutiens : Centro Studi Europeo di musica medievale Adolfo Broegg (Spello)

Mise en scène : Sophie Pavillard

Lumières : Mehdi Izza

Regard extérieur : Nathalie Izza

Costumes : Pierre-Yves Loup Forest

Nous sommes au Moyen-âge et nous voguons au cœur du bassin méditerranéen, entre Occident et Orient. Trois histoires se racontent aux sons de la vièle, des flûtes, du oud, du chitarrino, du luth et de chants puissants et ancestraux. Dans chacune de ces histoires, il y a une femme remarquable, des rebondissements et… un anneau ! Notre point d’ancrage est la petite île de Lipari, tout près de la Sicile. C’est là-bas que Gostanza et Martuccio sont tombés amoureux. C’est là-bas qu’ils vont devoir se séparer… et vivre des aventures qui les conduiront à rencontrer sultans, marchands, pirates, nobles dames, gentilshommes et sacripants ! Valentine Lorentz, Sara Maria Fantini, Maud Haering et Sylvie Mombo se sont largement inspirées de Giovanni Boccaccio (1313-1375) et de son Décaméron. L’œuvre relate la volonté de dix jeunes gens de survivre à la peste qui frappe la ville de Florence en 1348, en se racontant des histoires et en jouant de la musique, en cultivant la joie comme antidote. Quoi de mieux que l’art pour ouvrir une brèche dans le temps, pour suspendre le plus grand des périls et nous retrouver ENSEMBLE pour jouir d’une expérience commune ?

Avec

Sara Maria Fantini : luth, chitarrino, oud

Maud Haering : chant (soprano)

Valentine Lorentz : vièle à archet, flûte

Sylvie Mombo/Julia Alimasi : conteuse

Salle Jacques Tati Allée de la Bouvêche, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

spectacle musique

Hugo Warynski