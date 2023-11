« PAYASADAS ou Quelle Clownerie la Guerre » de Ricardo Montserrat par la Cie Attore Actor Acteur Salle Jacques Prévert Martigues, 9 décembre 2023, Martigues.

« PAYASADAS ou Quelle Clownerie la Guerre » de Ricardo Montserrat par la Cie Attore Actor Acteur Samedi 9 décembre, 17h00 Salle Jacques Prévert Gratuit

Présentation

Une série de numéros de clowns pour un père et sa fille.

Pata (Laurent DALLIAS), est le père, un bel Espagnol à la jambe raide arrivé en France au camp d’Argelès où est née sa fille, Patita (Catherine ALIAS), en 1939 (retirada).

De l’Espagne et de sa guerre civile, ils en font du fragnol, des tours de vélo volé, des danses, des imitations, des accouchements et des jeux de mots pour toutes les Guerres si viles !

Renseignements au 04 42 10 82 90.

Salle Jacques Prévert, Place du 8 mai 1945, 13500 Martigues, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

