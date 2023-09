Rencontres de théâtre amateur Salle Jacques Prévert Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Rencontres de théâtre amateur Salle Jacques Prévert Martigues, 7 octobre 2023, Martigues. Rencontres de théâtre amateur 7 et 8 octobre Salle Jacques Prévert Réservation conseillées par SMS au 06 51 91 39 45 Samedi 7 octobre -15h30 LA CONFERENCE

de Daniel Mérino, Création 2023 de l’Atelier 20_21 de Martigues. Quand Tchekhov parle avec la langue de Molière. -20h30 BUILDING

de Léonore Confino, par la Cadre d’or de Gignac La Nerthe. Les dérapages loufoques de management moderne. Dimanche 8 octobre – 14h SING MY LIFE

de Cathy Min Jun, par l’Atelier Virgule d’Allauch. Un concours de chant peut-il rendre l’atmosphère moins dure à l’usine… – 17h PORTRAIT ROBOT

de Jonathan Campredon, par l’Atelier des Éphémères de Marseille. Ca vous ferait quoi à vous de devenir complètement inutile en une soirée? Organisation 20_21 Salle Jacques Prévert Salle Jacques Prévert, Place du 8 mai 1945, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « http://atelier2021.e-monsite.com/#page1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Salle Jacques Prévert Adresse Salle Jacques Prévert, Place du 8 mai 1945, 13500 Martigues, France Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Salle Jacques Prévert Martigues latitude longitude 43.399179;5.057284

Salle Jacques Prévert Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/