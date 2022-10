Amant malgré lui Salle Jacques Prévert, 29 octobre 2022, Martigues.

Amant malgré lui Samedi 29 octobre, 19h30 Salle Jacques Prévert

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € (Sans-emploi, étudiants, groupes dès 10 personnes, Maisons de quartier de Martigues et mairie de Martigues). Un spectacle proposé dans le « Passeport 5 spectacles du soir » au tarif de 50€.

Julien et Elodie vous invitent au cœur de leur histoire où le réel et le virtuel s’entremêlent. Une comédie proposée dans le cadre du Festival Martigues Du Rire (MDR)

Salle Jacques Prévert Salle Jacques Prévert, Place du 8 mai 1945, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

Festival Martigues Du Rire (MDR)

Et vous, auriez-vous l’audace de draguer votre femme sur internet sans qu’elle sache que c’est vous ? Elodie et Julien ne savent plus trop où ils en sont et vont jouer à un jeu dangereux… Trop dangereux ?

Après de nombreuses comédies, Julien Sigalas livre ici une comédie grinçante qui saura vous faire pleurer de rire !

Billetterie à l’Office de Tourisme de Martigues.

Bon plan : Optez pour le passeport 5 spectacles (hors spectacles enfants) et bénéficiez d’une réduction. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Sigalas.J – Gueorguiev.I