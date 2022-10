Mon petit chaperon Salle Jacques Prévert Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Mon petit chaperon Salle Jacques Prévert, 29 octobre 2022, Martigues. Mon petit chaperon Samedi 29 octobre, 10h30 Salle Jacques Prévert

Adulte : 9 €, Enfant (5-10 ans) : 9 €.

Entrez, entrez, au pays des merveilles, comptez 1, 2 , 3 et dites : » Il était une fois ! « . Un spectacle pour les enfants de 5 à 10 ans, proposé dans le cadre du Festival Martigues Du Rire (MDR) Salle Jacques Prévert Salle Jacques Prévert, Place du 8 mai 1945, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Festival Martigues Du Rire (MDR) Il existe un royaume où Cendrillon côtoie les trois petits cochons, et si les lapins sont pressés, les princesses se rebellent et les fées sont espiègles.

Il parait même que le grand méchant loup, serait gentil comme tout.

Partez en voyage tout doux avec notre petit chaperon et une galerie de personnages célèbres ou polissons qui revisitent contes et comptines à leur façon. Billetterie à l’Office de Tourisme de Martigues. Bon plan : Optez pour le passeport 5 spectacles (hors spectacles enfants) et bénéficiez d’une réduction. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Localisation

