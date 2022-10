Le club Salle Jacques Prévert Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le club Salle Jacques Prévert, 26 octobre 2022, Martigues. Le club Mercredi 26 octobre, 20h30 Salle Jacques Prévert

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € (Sans-emploi, étudiants, groupes dès 10 personnes, Maisons de quartier de Martigues et mairie de Martigues). Un spectacle proposé dans le « Passeport 5 spectacles du soir » au tarif de 50€.

Une comédie caustique et sensible, pleine de quiproquos et de surprises, proposée dans le cadre du Festival Martigues Du Rire (MDR) Salle Jacques Prévert Salle Jacques Prévert, Place du 8 mai 1945, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Festival Martigues Du Rire (MDR) Un soir, un toit, une porte verrouillée. Deux femmes. Un homme. Ils ont une heure pour tout changer…Malgré eux ils vont devoir s’accorder, s’entendre et se comprendre, lors de cette soirée qui les liera à jamais.

Parfois le grand saut n’est pas celui auquel on s’attend… Billetterie à l’Office de Tourisme de Martigues. Bon plan : Optez pour le passeport 5 spectacles (hors spectacles enfants) et bénéficiez d’une réduction.

Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Localisation

2022-10-26T20:30:00+02:00

2022-10-26T21:45:00+02:00 La folie des rêves / Praud.C

