Nuit de la Saint-Sylvestre Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher Nuit de la Saint-Sylvestre Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre, 31 décembre 2023, Argent-sur-Sauldre. Argent-sur-Sauldre Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:30:00

fin : 2023-12-31 Comité des Fêtes d’Argent-sur-Sauldre organise une soirée pour la Saint-Sylvestre.

Comité des Fêtes d’Argent-sur-Sauldre organise une soirée pour la Saint-Sylvestre

Repas gastronomique suivi par une soirée dansante animée par Benny Carel

Réservation avant le 15 décembre 2023 Erratum menu : le pavé d’oie est remplacé par un sauté de veau sauce crème aux trompettes de la mort 85 EUR.

Salle Jacques Prévert

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE Détails Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Code postal 18410 Lieu Salle Jacques Prévert Adresse Salle Jacques Prévert Ville Argent-sur-Sauldre Departement Cher Lieu Ville Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre Latitude 47.559322 Longitude 2.444462 latitude longitude 47.559322;2.444462

Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argent-sur-sauldre/