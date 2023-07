L’art de réinvestir Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre, 18 novembre 2023, Argent-sur-Sauldre.

Argent-sur-Sauldre,Cher

Toute la puissance du Hip Hop dans un univers performatif et instinctif. Venue de la rue, la danse hip-hop y revient transformée d’expériences, d’hybridations et d’influences..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 10 EUR.

Salle Jacques Prévert

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire



All the power of Hip Hop in a performative and instinctive universe. Coming from the street, hip-hop dance returns transformed by experiences, hybridizations and influences.

Toda la fuerza del hip hop en un universo performativo e instintivo. La danza Hip Hop viene de la calle, y vuelve transformada por sus experiencias, hibridaciones e influencias.

Die ganze Kraft des Hip Hop in einem performativen und instinktiven Universum. Der Hip-Hop-Tanz kommt von der Straße und kehrt durch seine Erfahrungen, Hybride und Einflüsse verändert zurück.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE