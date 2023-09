Cyclo-théâtre – L’éloge du Ventoux Salle Jacques Martin Le Pin-la-Garenne, 14 octobre 2023, Le Pin-la-Garenne.

Le Pin-la-Garenne,Orne

Jean-Paul Audrain présentera son « cyclo-théâtre » en trois actes, original, humoristique et poétique..

2023-10-14 20:30:00

Salle Jacques Martin

Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie



Jean-Paul Audrain presents his original, humorous and poetic « cyclo-théâtre » in three acts.

Jean-Paul Audrain presentará su original, humorístico y poético « cicloteatro » en tres actos.

Jean-Paul Audrain wird sein « Fahrradtheater » in drei Akten vorstellen, das originell, humorvoll und poetisch ist.

