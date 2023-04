Mères courage Salle Jacques-Brel, 4 avril 2023, Villenave-d'Ornon.

Mères courage 4 avril – 27 juin, les mardis Salle Jacques-Brel Gratuit sur inscription

La marentalité, porter tout, tout le monde, tout le temps ? Quelle place pour soi ?

Cet espace de paroles accueillera les mères d’enfants de crèches collectives ou familiales, d’écoles maternelles et élémentaires.

Parentalité ? Marentalité ? Ça se construit, souvent ça s’invente, parfois ça questionne voire ça inquiète, parfois aussi ça fatigue, ça use, ça épuise. Oh bien sûr on les aime nos enfants, on veut tout faire pour eux, même si ça semble ne jamais suffire. Alors on arrête tout, on sacrifie notre temps, notre énergie, nos désirs, parfois même jusqu’à nos rêves…

Un espace de parole vous est dédié, mesdames, rien que pour vous, sans vos enfants, juste entre vous, pour parler de vous, rien que de vous, de vos charges comme de vos surcharges, de vos sentiments comme de vos ressentiments, de vos joies comme de vos ras-le-bol, de ces choses qui vous portent comme de celles qui vous pèsent, de ces tunnels dont vous ne voyez plus le bout… de vous..

Coanimé par Magali LAJUS, psychologue et Marc Florent, psychologue.

Salle Jacques-Brel Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T20:00:00+02:00 – 2023-04-04T21:30:00+02:00

2023-06-27T20:00:00+02:00 – 2023-06-27T21:30:00+02:00