Moustique tigre, tous acteurs ! Salle Jacques-Brel, 22 mars 2023, Villenave-d'Ornon. Moustique tigre, tous acteurs ! Mercredi 22 mars, 18h30 Salle Jacques-Brel

Réunion publique Salle Jacques-Brel Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine La lutte contre le moustique tigre est l’affaire de tous. La mairie et le Centre Démoustication de Bordeaux Métropole vous invitent à une réunion de sensibilisation. Mieux informés, vous pourrez à votre tour mobiliser vos voisins.

Le moustique tigre est présent dans plusieurs départements de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Il fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur des virus de la dengue, du chikungunya et zika. Venez rencontrer le centre de démoustication de Bordeaux Métropole.

Un temps de présentation vous sera proposé ainsi qu’un temps d’échanges et de conseils pour lutter contre le moustique tigre

