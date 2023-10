L’ABECEDAIRE Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 26 mars 2024, Montigny-le-Bretonneux.

L’ABECEDAIRE Mardi 26 mars 2024, 20h00 Salle Jacques Brel

Quoi de plus nécessaire et essentiel que l’apprentissage de l’Alphabet ?

Des personnages apparaissent sur scène, désorientés : ils ont perdu la mémoire et ne savent même plus comment ils s’appellent ! La quête de leurs prénoms les amènera à parcourir l’alphabet de façon loufoque et surréaliste (à la manière de Vian), chantant, jouant et vivant des aventures avec les enfants.

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.montigny78.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T21:00:00+01:00

théâtre chanson