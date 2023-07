SONGE A LA DOUCEUR Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 19 mars 2024, Montigny-le-Bretonneux.

SONGE A LA DOUCEUR Mardi 19 mars 2024, 20h30 Salle Jacques Brel

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est charmant et sûr de lui. Elle est timide, idéa-liste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Eu-gène réalise qu’il ne peut plus vivre loin d’elle. Mais voudra-t-elle encore de lui ?

C’est l’histoire de ces deux histoires d’un amour absolu et déphasé – l’un adolescent, l’autre jeune adulte – et de ce que dix ans d’une vie peuvent changer.

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T20:30:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

comédie musicale