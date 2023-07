DELGRES Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 5 mars 2024, Montigny-le-Bretonneux.

DELGRES Mardi 5 mars 2024, 20h30 Salle Jacques Brel

Le power trio composé de Pascal Danae, Baptiste Brondy et Rafgee, annonce aujourd’hui son grand retour avec un nouvel album. Véritable succès public et critique en France, leur premier album Mo Jodi (2018) a secoué la scène musicale française et a valu au groupe une nomination aux Victoires de la musique 2019.

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T20:30:00+01:00 – 2024-03-05T22:00:00+01:00

blues musique