JE NE COURS PAS, JE VOLE! Mardi 27 février 2024, 20h30 Salle Jacques Brel

« Objectif, la médaille d’or olympique ! »

Vingt-trois personnages pour six comédiens virtuoses se surpassent sur la piste d’athlétisme, dans le giron familial ou sous les projecteurs des Jeux. On invite Laure Manaudou, Nadal ou Bolt à raconter leur histoire, dépassements de soi, découragements et victoires. Après Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?, deux Molières en 2020, l’autrice et la metteuse en scène saisissent l’univers impitoyable du sport, de ses exploits et de ses martyrs. Elles en font un théâtre incandescent de vitalité.

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux

2024-02-27T20:30:00+01:00 – 2024-02-27T22:00:00+01:00

