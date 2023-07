LE CABARET DES FRISSONS GARANTIS Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines LE CABARET DES FRISSONS GARANTIS Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 6 février 2024, Montigny-le-Bretonneux. LE CABARET DES FRISSONS GARANTIS Mardi 6 février 2024, 20h30 Salle Jacques Brel Empruntant la forme traditionnelle du cabaret, ce spectacle mêle des textes, des chansons, des tours de magie, des numéros qui ont pour point commun d’aborder le thème de la nourriture.Ce cabaret déjanté interpelle directement le public, et l’on n’hésite pas à venir vous chercher pour danser le slow quand les musiciens commencent à jouer. Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.montigny78.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

