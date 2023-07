QUAND JE SERAI GRANDE JE SERAI PATRICK SWAYZE Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 30 janvier 2024, Montigny-le-Bretonneux.

QUAND JE SERAI GRANDE JE SERAI PATRICK SWAYZE Mardi 30 janvier 2024, 20h30 Salle Jacques Brel

Perdue toujours entre Beauvoir et Travolta, Chloé se dévoile à quarante ans, entre sa tendance midinette à l’eau de rose et un féminisme âpre chevillé à tout le corps. Elle expose ses amours, sa lutte contre les schémas familiaux, sa copine de classe Mélanie Laurent, sa volonté d’émancipation, son goût pour les danses lascives.

« L’une des pépites du festival « off » d’Avignon, un régal de spectacle, drôlissime, subtil, revigorant. » Sandrine Blanchard, Le Monde

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T20:30:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

humour